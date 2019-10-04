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РИА Новости

В Краснодаре рассказали, когда прооперируют девочку Луну из США

16:53 04.10.2019 (обновлено: 16:54 04.10.2019)
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© аккаунт Кэрол Феннер в FacebookЛуна Феннер
Луна Феннер
© аккаунт Кэрол Феннер в Facebook
Луна Феннер. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Первую операцию американской девочке Луны Феннер по удалению гигантской родинки на все лицо проведут в течение месяца, сообщил журналистам лазерный хирург, основатель краснодарской специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии Павел Попов.
Краснодарские врачи наткнулись в интернете на публикацию о девочке из США, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо. Как ранее рассказали в краснодарской клинике, американские врачи фактически "вежливо отказали" родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу из 80 операций под общей анестезией в течение 5 лет в разных лечебных учреждениях Америки, не укладывающуюся в рамки страховой медицины. Кроме того, они назвали семье очень высокую стоимость лечения - около 500 тысяч долларов.
Как пояснили в российской клинике, невус очень опасен, потому что может перерасти в меланому, агрессивную опухоль онкологического характера. Краснодарские врачи связались с семьей и предложили ей свои услуги. На прошлой неделе девочка вместе с мамой Каролиной Феннер прибыла в Краснодар.
На брифинге в пятницу Попов продемонстрировал журналистам примеры своей работы. При этом, сославшись на профессиональные суеверия, он не стал называть точную дату операции.
"В течение месяца... В ближайшее время", - ответил он.
Врач подтвердил ранее озвученный прогноз о том, что для достижения результата ему понадобиться 12-18 месяцев, в течение которых будет сделано 6-8 операций.
2802015
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Павел ПоповЗдоровье - ОбществоКраснодарРоссияСША
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