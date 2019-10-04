Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила "Комсомольской правде" о том, что собирается замуж.
В интервью изданию Грачева рассказала о своей книге "Счастлива без рук", в которой описывается трагедия. Женщина призналась, что хочет иметь большую семью и любящего мужа.
Маргарита добавила, что упоминаемый в последней главе книги Мистер Икс сделал ей предложение, и она согласилась.
"Будет свадьба. Но не в этом году", — заявила Грачева.
Дело Маргариты Грачевой, которой бывший супруг из ревности отрубил топором кисти рук, стало широко известным в России.
В конце прошлого года суд приговорил ее мужа — Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере двух миллионов тридцати пяти тысяч рублей за причиненный моральный вред. Прокуратура просила для обвиняемого 17 лет лишения свободы, Грачева требовала компенсации в 8,2 миллиона рублей. Маргарита с решением суда не согласилась.