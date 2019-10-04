Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж

© Фото из личного архива Маргариты Грачевой Маргарита Грачева с биопротезом на руке

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила " Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, сообщила " Комсомольской правде " о том, что собирается замуж.

В интервью изданию Грачева рассказала о своей книге "Счастлива без рук", в которой описывается трагедия. Женщина призналась, что хочет иметь большую семью и любящего мужа.

Маргарита добавила, что упоминаемый в последней главе книги Мистер Икс сделал ей предложение, и она согласилась.

"Будет свадьба. Но не в этом году", — заявила Грачева.

Дело Маргариты Грачевой, которой бывший супруг из ревности отрубил топором кисти рук, стало широко известным в России.