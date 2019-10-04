Лукашенко заверил, что Минск и Киев не будут дружить против третьих стран

МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Киев не собираются дружить против третьих стран, однако, по его мнению, чем более сплоченными они будут, тем большее сопротивление могут ощутить со стороны.
Лукашенко и его украинский коллега Владимир Зеленский в пятницу приняли участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии, который проходит в Житомире. Прямую трансляцию пленарного заседания форума вел телеканал "112. Украина".
"Мы добрые люди, мы нормальные люди, мы не хотим против кого-то дружить, мы не хотим против кого-то воевать, мы должны быть сильны… При этом хочу вам сказать честно: чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем, тем большее сопротивление мы будем ощущать", - заявил Лукашенко, отметив, что сопротивление может ощущаться не только с Востока, но и с Запада, где "не очень это воспримут".
По словам белорусского лидера, "никто никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить, потому что, к сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй".
"Мы осознаем это с президентом (Зеленским – ред.). Мы, кстати, об этом говорили один на один, когда вели переговоры… И этот барьер мы полны решимости преодолеть", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что, в том числе, это будет делаться за счет создания белорусско-украинских совместных предприятий. "И если мы, украинцы и белорусы, у себя сделаем что-то свое, солидное, мирового уровня продукт и товар, тогда к нам быстрее придут, тогда с нами будут считаться и инвестиции пойдут к нам. Мы не должны на коленях ползать ни перед кем", - подчеркнул глава республики.