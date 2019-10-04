Лукашенко заверил, что Минск и Киев не будут дружить против третьих стран

"Мы добрые люди, мы нормальные люди, мы не хотим против кого-то дружить, мы не хотим против кого-то воевать, мы должны быть сильны… При этом хочу вам сказать честно: чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем, тем большее сопротивление мы будем ощущать", - заявил Лукашенко, отметив, что сопротивление может ощущаться не только с Востока, но и с Запада, где "не очень это воспримут".