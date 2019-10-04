Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T16:50Z
https://ria.ru/20191004/1559446969.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155943/55/1559435554_0:43:665:417_1036x0_80_0_0_889da011018102bfaa79fc2bfd33b703.jpg
РИА Новости

Лукашенко заверил, что Минск и Киев не будут дружить против третьих стран

16:50 04.10.2019
368
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Киев не собираются дружить против третьих стран, однако, по его мнению, чем более сплоченными они будут, тем большее сопротивление могут ощутить со стороны.
Лукашенко и его украинский коллега Владимир Зеленский в пятницу приняли участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии, который проходит в Житомире. Прямую трансляцию пленарного заседания форума вел телеканал "112. Украина".
"Мы добрые люди, мы нормальные люди, мы не хотим против кого-то дружить, мы не хотим против кого-то воевать, мы должны быть сильны… При этом хочу вам сказать честно: чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем, тем большее сопротивление мы будем ощущать", - заявил Лукашенко, отметив, что сопротивление может ощущаться не только с Востока, но и с Запада, где "не очень это воспримут".
По словам белорусского лидера, "никто никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить, потому что, к сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй".
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Вчера, 12:38РИА Новости
Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией нет границ
"Мы осознаем это с президентом (Зеленским – ред.). Мы, кстати, об этом говорили один на один, когда вели переговоры… И этот барьер мы полны решимости преодолеть", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что, в том числе, это будет делаться за счет создания белорусско-украинских совместных предприятий. "И если мы, украинцы и белорусы, у себя сделаем что-то свое, солидное, мирового уровня продукт и товар, тогда к нам быстрее придут, тогда с нами будут считаться и инвестиции пойдут к нам. Мы не должны на коленях ползать ни перед кем", - подчеркнул глава республики.
3910117
Обсудить 1
ЖитомирАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Зеленский рассказал, к кому ближе белорусы — украинцам или россиянам
РИА
Новости
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Лукашенко заявил, что Зеленский не нуждается в советах
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Новак рассказал о формировании цены транзита газа через Украину
Лента
новостей
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Лукашенко назвал Украину Россией в разговоре с Зеленским
Что поставили, то и пьем: тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
"Что поставили, то и пьем": тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
Президент России Владимир Путин
Опрос показал, как россияне относятся к деятельности Путина
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара
Армения планирует закупить российские вертолеты для спасателей
Емкости для хранения нефти в Белоруссии
Белоруссия готова увеличить поставки нефтепродуктов на Украину
Кэрол Феннер с дочерью Луной в аэропорту Шереметьево
Девочка из США с пятном на лице нашла общий язык с краснодарским хирургом
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак оценил шансы на строительство "Северного потока — 2" в водах Дании
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
В Житомире проходят митинги у здания, где встречаются Зеленский и Лукашенко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Медведев заявил, что США суют нос в дела латиноамериканских стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния