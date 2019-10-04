Показатель смертности от туберкулеза в России достиг национального минимума

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Показатель смертности от туберкулеза в России снизился до национального минимума и составил 5,1% на 100 тысяч человек, что ниже лучшего показателя советского периода в 7,7% на 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности почти на 34 тысячи человек.

"Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулеза – 5,1% из расчета на 100 тысяч населения, снизившись на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно напомнить, что лучший показатель за весь советский период смертность от туберкулеза составлял 7,7% (на 100 тыс человек)", - отметили в министерстве.

В Минздраве также назвали наибольшим вкладом в положительную динамику снижение смертности от болезней системы кровообращения и органов дыхания. В частности, смертность от пневмонии снизилась почти на 8%. Также произошло снижение смертности от внешних причин на 4,7%. При этом смертность от ДТП снизилась почти на 9%.