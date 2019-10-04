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РИА Новости

Показатель смертности от туберкулеза в России достиг национального минимума

16:49 04.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Показатель смертности от туберкулеза в России снизился до национального минимума и составил 5,1% на 100 тысяч человек, что ниже лучшего показателя советского периода в 7,7% на 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Согласно опубликованным Федеральной службой государственной статистики данным, за восемь месяцев текущего года зарегистрировано снижение смертности почти на 34 тысячи человек.
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"Национального минимума достиг показатель смертности от туберкулеза – 5,1% из расчета на 100 тысяч населения, снизившись на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно напомнить, что лучший показатель за весь советский период смертность от туберкулеза составлял 7,7% (на 100 тыс человек)", - отметили в министерстве.
В Минздраве также назвали наибольшим вкладом в положительную динамику снижение смертности от болезней системы кровообращения и органов дыхания. В частности, смертность от пневмонии снизилась почти на 8%. Также произошло снижение смертности от внешних причин на 4,7%. При этом смертность от ДТП снизилась почти на 9%.
"С января по август 2019 года продолжилось снижение младенческой смертности – на 800 детей в возрасте до 1 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - добавили в Минздраве.
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