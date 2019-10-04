Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T00:09Z
https://ria.ru/20191004/1559446873.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154953/61/1549536149_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_b3e8861bbfa63f5dd09cc3435a2aafa8.jpg
РИА Новости

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

16:49 04.10.2019 (обновлено: 00:09 05.10.2019)
20849
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
Фотографии, вероятно, сопровождения истребителя с захватом прицелом тепловизора опубликованы в пятницу ВВС Бельгии, которые входят в состав балтийской патрульной миссии НАТО.
"После одного месяца охраны воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили восемь перехватов", — говорится в сообщении.
В нем же указывается, что накануне бельгийские летчики обнаружили в воздушном пространстве истребители Су-34 и Су-24. Сообщение проиллюстрировано двумя черно-белыми фотоснимками, на которых поверх истребителя отчетливо видно перекрестие тепловизора. При этом не уточняется, с какой целью они отслеживали полет Су-34.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
Истребитель-бомбардировщик Су-34
24 сентября, 13:46РИА Новости
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушившем границу Су-34
2826110612878
Обсудить 25
БалтияВВС БельгииF-16Су-34НАТОБельгияВ мире
Популярные комментарии
И не удивительно , ведь в Голливуде и не такие ,,ляпы" встречаются !
4 октября, 18:34
Александр Несен
21101003
Такие негативы делаются на раз-два на компе!)))
4 октября, 18:27
патриот бывший
2822002
Рекомендуем
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
РИА
Новости
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Танк Т-90М
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Лента
новостей
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак оценил шансы на строительство "Северного потока — 2" в водах Дании
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Газопровод Baltic Pipe
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по газу
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Что поставили, то и пьем: тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
"Что поставили, то и пьем": тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Уникальный алмаз-матрешка добыт в Якутии
В Якутии добыли уникальный алмаз-матрешку
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Лукашенко назвал Украину Россией в разговоре с Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния