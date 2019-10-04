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РИА Новости

Возле Львова завершили аварийно-спасательные работы на месте крушения Ан-12

16:43 04.10.2019
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© ГУ ДСНС України у Львівській областіСпасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
© ГУ ДСНС України у Львівській області
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Ан-12 возле Львова, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. Позже в ведомстве сообщили, что на борту находились восемь человек. Троих членов экипажа эвакуировали. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при аварийной посадке погибли пять человек. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Спасатели на месте аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине
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"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) подразделения Госслужбы по ЧС завершили работы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, от Госслужбы по ЧС привлекались 68 спасателей и 15 единиц техники.
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Аварийная посадка Ан-12 на УкраинеВладислав КриклийАн-12ЛьвовУкраинаВ мире
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