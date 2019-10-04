В Росстате рассказали, какие продукты подорожали в сентябре

"Сезонное удешевление плодоовощной продукции по-прежнему оказывает значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров. Лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь - на 19,6%, картофель - на 18%, виноград - на 12%, капуста белокочанная - на 11,3%, помидоры - на 10,9%, свекла - на 10,6%, яблоки - на 9,1%. Вместе с тем, апельсины подорожали на 11,8%, огурцы - на 9,3%, чеснок - на 2,4%", - говорится в сообщении.