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РИА Новости

В Росстате рассказали, какие продукты подорожали в сентябре

16:31 04.10.2019
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© Depositphotos / belchonockГречневая каша
Гречневая каша
© Depositphotos / belchonock
Гречневая каша. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Апельсины, огурцы и гречневая крупа в России в сентябре подорожали, тогда как картофель, помидоры и свинина подешевели, говорится в сообщении Росстата.
"Сезонное удешевление плодоовощной продукции по-прежнему оказывает значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров. Лук репчатый подешевел на 20,3%, морковь - на 19,6%, картофель - на 18%, виноград - на 12%, капуста белокочанная - на 11,3%, помидоры - на 10,9%, свекла - на 10,6%, яблоки - на 9,1%. Вместе с тем, апельсины подорожали на 11,8%, огурцы - на 9,3%, чеснок - на 2,4%", - говорится в сообщении.
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Статистическое ведомство отмечает, что овощи и фрукты подешевели в большинстве российских регионов. Так, в 10 субъектах снижение цен составило 9% и более. В частности, в Саратовской области цены уменьшились на 13%, в Оренбургской области - на 12,2%, Нижегородской, Самарской и Курской областях - на 10,9-11,9%.
Кроме того, в сентябре на 0,7% подешевели какао и пиво зарубежных марок, на 0,6% - свинина и черный перец-горошек.
"Крупа гречневая подорожала на 2,4%, сыры плавленые, национальные сыры и брынза, йогурт, молоко пастеризованное, соки фруктовые, мед - на 0,8-1%, говядина (кроме бескостного мяса), рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кисломолочные продукты, молоко сгущенное с сахаром, рис шлифованный - на 0,7%", - добавляет Росстат.
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