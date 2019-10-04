Лукашенко заявил, что Зеленский не нуждается в советах

"Я сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", - цитирует Лукашенко агентство Белта. Такое мнение белорусский лидер высказал, отвечая на вопрос украинских журналистов после участия в II Форуме регионов Белоруссии и Украины.

Как отмечается в сообщении, представительница одного из СМИ также посетовала, что пока у журналистов на Украине складываются напряженные отношения с главой украинского государства. "У вас? С Владимиром Александровичем (Зеленским - ред.) отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: "Господи, как он вас терпит". Да вы что, у вас прекрасные отношения!" - сказал Лукашенко. Как уточняется в сообщении, ранее на улице и в здании, где проводился II Форум регионов, президентам двух стран "пришлось буквально пробираться сквозь плотные ряды журналистов, параллельно отвечая на интересовавшие их вопросы".