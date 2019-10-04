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РИА Новости

Лукашенко заявил, что Зеленский не нуждается в советах

16:31 04.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту необходимо делать.
Ранее в пятницу в Житомире Лукашенко провел переговоры с Зеленским, это была их первая личная встреча.
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"Я сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", - цитирует Лукашенко агентство Белта. Такое мнение белорусский лидер высказал, отвечая на вопрос украинских журналистов после участия в II Форуме регионов Белоруссии и Украины.
Как отмечается в сообщении, представительница одного из СМИ также посетовала, что пока у журналистов на Украине складываются напряженные отношения с главой украинского государства. "У вас? С Владимиром Александровичем (Зеленским - ред.) отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: "Господи, как он вас терпит". Да вы что, у вас прекрасные отношения!" - сказал Лукашенко. Как уточняется в сообщении, ранее на улице и в здании, где проводился II Форум регионов, президентам двух стран "пришлось буквально пробираться сквозь плотные ряды журналистов, параллельно отвечая на интересовавшие их вопросы".
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраина
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