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РИА Новости

Суд частично удовлетворил иск цирка Запашного из-за слов Доренко

16:22 04.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБольшой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Большого Московского цирка, гендиректором которого является известный дрессировщик Эдгар Запашный, обязал учредителя радиостанции "Говорит Москва" опровергнуть два фрагмента из передачи Сергея Доренко о жестоком обращении с животными в цирке.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, ответчика ООО "РУ ФМ" также обязали удалить эти фрагменты с сайта радиостанции. В то же время суд отклонил материальное требование истца – о взыскании 10 миллионов рублей компенсации.
В декабре 2018 года Доренко в эфире своей программы "Подъем" на радиостанции "Говорит Москва" назвал гендиректора цирка Эдгарда Запашного звереубийцей, его коллег - живодерами-садистами, а цирк - пыточной. Кроме того, журналист рассказал, что ему якобы показали "обдолбанного медикаментами" тигра.
Представитель истца заявил в суде в пятницу, что после передачи зрители стали возвращать купленные билеты. По его словам, суду представлены копии 10 отказов от билетов на общую сумму более 120 тысяч рублей. Всего же цирк зафиксировал снижение продаж билетов и доходности за первый квартал 2019 года на 5,5%, отметил истец.
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Иск цирка в защиту деловой репутации был подан в апреле. Изначально одним из ответчиков в нем был указан Доренко, впоследствии истец отказался от требований к нему и снизил сумму затребованной компенсации с 13 миллионов до 10 миллионов рублей.
Истец в пятницу заявил ходатайство о назначении филолого-лингвистической экспертизы, в которой просил поставить перед экспертами вопросы о том, какова эмоционально-экспрессивная окраска слов "звероубийца", "подлец", "идиот", "отстой", "обдолбать", "подонок" и относятся ли они к инвективной лексике. Суд ходатайство отклонил.
Сергей Доренко умер 9 мая в Москве, ему было 59 лет. Журналисту внезапно стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.
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Сергей ДоренкоБольшой Московский Государственный циркЭдгард ЗапашныйПроисшествия
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