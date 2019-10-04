Почти четыре тысячи жителей ЯНАО смогут улучшить жилищные условия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Почти четыре тысячи жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2019 году смогут улучшить жилищные условия, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и вице-премьера РФ Виталия Мутко. Темой обсуждения стала реализация в округе национального проекта "Жилье и городская среда". Артюхов отметил, что для Севера одной из самых актуальных задач остается ликвидация аварийного фонда, и сообщил, что округ планирует в четыре раза увеличить темпы расселения непригодных для проживания домов.

"В 2019 году почти четыре тысячи жителей смогут улучшить жилищные условия. Под расселение попадут не только дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, но и получившие этот статус позже - для этого на Ямале принята региональная программа", - говорится в сообщении.

В ходе встречи с Мутко Артюхов рассказал, что принял решение расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в течение ближайших пяти лет.

"Это в четыре раза превышает обязательства, которые округ должен выполнить по национальному проекту. В новые квартиры переедет каждый восьмой житель нашего региона. Решение проблемы переселения из старых деревянных домов - наш приоритет. Мы видим поддержку со стороны правительства России, которое на законодательном уровне предпринимает меры, чтобы упростить процессы расселения и признания домов аварийными", - приводятся в сообщении слова губернатора.