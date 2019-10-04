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РИА Новости

У дома советника главы Херсонской обладминистрации прогремел взрыв

16:15 04.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Неизвестные заложили взрывчатку у дома, где проживает советник главы Херсонской областной госадминистрации Богдан Ковалов, в результате взрыва никто не пострадал, сообщает в пятницу телеканал "112. Украина".
"В Херсоне неизвестные заложили взрывчатку в окно, где проживает советник главы Херсонской облгосадминистрации. На месте правоохранители нашли остатки неизвестного взрывного устройства. В квартире выбило стекла, никто не пострадал. В полиции заявляют, что возбудили уголовное дело по этому факту и выясняют все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении телеканала.
По мнению Ковалова, это покушение. "Последние две недели мне поступали угрозы о том, что с нами разберутся, с нами что-то сделают и прочие моменты. Было несколько скандалов, публичных угроз, причем при свидетелях. Я писал заявления в полицию. Я думаю, правоохранительные органы разберутся с фигурантами этих угроз и действий. Я связываю это с профессиональной деятельностью", - сказал он.
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