У дома советника главы Херсонской обладминистрации прогремел взрыв

"В Херсоне неизвестные заложили взрывчатку в окно, где проживает советник главы Херсонской облгосадминистрации. На месте правоохранители нашли остатки неизвестного взрывного устройства. В квартире выбило стекла, никто не пострадал. В полиции заявляют, что возбудили уголовное дело по этому факту и выясняют все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении телеканала.

По мнению Ковалова, это покушение. "Последние две недели мне поступали угрозы о том, что с нами разберутся, с нами что-то сделают и прочие моменты. Было несколько скандалов, публичных угроз, причем при свидетелях. Я писал заявления в полицию. Я думаю, правоохранительные органы разберутся с фигурантами этих угроз и действий. Я связываю это с профессиональной деятельностью", - сказал он.