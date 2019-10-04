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РИА Новости

В Самарской области рассказали об оказанной иностранцам медпомощи

16:15 04.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Стрелец
САМАРА, 4 окт - РИА Новости. Плановую медицинскую помощь в Самарской области в 2018 году получили 1622 иностранных гражданина из 30 стран мира, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу в рамках Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль в Самаре прошли панельные дискуссии на тему здравоохранения и медицины, в том числе обсуждались вопросы развития в регионе медицинского кластера.
"Плановую медицинскую помощь иностранным гражданам, как наиболее привлекательную для медицинского туризма в Самарской области, в 2018 году получили 1622 человека в 33 медицинских организациях региона. Это были пациенты более чем из 30 стран мира", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, более 80% от всех обратившихся за плановой медпомощью в Самарской области стали граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Азербайджана. По информации пресс-службы, за последние три года более чем на 35% вырос объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, в 2018 году такую помощь получила 21 тысяча пациентов, в том числе 2,5 тысячи детей. Всего в Самарской области иностранным гражданам и жителям других регионов России доступно 118 медицинских организаций.
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Президент национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев отметил, что Самарская область входит в топ-10 российских регионов по привлекательности для иностранных пациентов. По мнению сооснователя Trust Medical Travel (США) Энди Фрека, у Самарской области "очень хорошая стратегическая локация, современный аэропорт, прямые международные рейсы". "Это огромный потенциал. Здесь на презентации я увидел такие технологии, которые мало где есть в мире", - цитирует Фрека пресс-служба.
По словам замминистра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко, эксперты отметили, что у региона есть все, чтобы стать одним из лидеров медицинского въездного туризма в России. "Для этого у нас сформирован медицинский кластер… Есть великолепный практический, интеллектуальный, научный потенциал, хорошая логистика… Нам вполне по силам в разы увеличить количество пациентов, которые будут получать плановую медицинскую помощь не только из других регионов России, но и из других стран мира", - приводил слова Вдовенко пресс-служба.
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