В Самарской области рассказали об оказанной иностранцам медпомощи

САМАРА, 4 окт - РИА Новости. Плановую медицинскую помощь в Самарской области в 2018 году получили 1622 иностранных гражданина из 30 стран мира, сообщает пресс-служба правительства региона.

В пятницу в рамках Волжского инвестиционного саммита и Всемирного дня халяль в Самаре прошли панельные дискуссии на тему здравоохранения и медицины, в том числе обсуждались вопросы развития в регионе медицинского кластера.

"Плановую медицинскую помощь иностранным гражданам, как наиболее привлекательную для медицинского туризма в Самарской области, в 2018 году получили 1622 человека в 33 медицинских организациях региона. Это были пациенты более чем из 30 стран мира", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, более 80% от всех обратившихся за плановой медпомощью в Самарской области стали граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Азербайджана. По информации пресс-службы, за последние три года более чем на 35% вырос объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, в 2018 году такую помощь получила 21 тысяча пациентов, в том числе 2,5 тысячи детей. Всего в Самарской области иностранным гражданам и жителям других регионов России доступно 118 медицинских организаций.

Президент национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев отметил, что Самарская область входит в топ-10 российских регионов по привлекательности для иностранных пациентов. По мнению сооснователя Trust Medical Travel (США) Энди Фрека, у Самарской области "очень хорошая стратегическая локация, современный аэропорт, прямые международные рейсы". "Это огромный потенциал. Здесь на презентации я увидел такие технологии, которые мало где есть в мире", - цитирует Фрека пресс-служба.