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РИА Новости

В Саратовской области трое рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены

16:07 04.10.2019 (обновлено: 16:08 04.10.2019)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеВрачи изучают снимок. Архивное фото
Врачи изучают снимок. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое рабочих пострадали в пятницу при обрушении кирпичной стены во время проведения строительных работ в нежилом здании в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
"По предварительным данным, на территории торговой базы "Кристалл" при проведении неких строительных работ произошло обрушение кирпичной стены, в результате пострадали трое рабочих, они доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф, трое пострадавших находятся в Балаковской городской клинической больнице. "Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации, двое в состоянии ближе к средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - отметила она.
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Саратовская областьБалаковоПроисшествия
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