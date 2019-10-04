В Саратовской области трое рабочих пострадали при обрушении кирпичной стены

САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Трое рабочих пострадали в пятницу при обрушении кирпичной стены во время проведения строительных работ в нежилом здании в городе Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

"По предварительным данным, на территории торговой базы "Кристалл" при проведении неких строительных работ произошло обрушение кирпичной стены, в результате пострадали трое рабочих, они доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф, трое пострадавших находятся в Балаковской городской клинической больнице. "Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации, двое в состоянии ближе к средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - отметила она.