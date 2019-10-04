Зампосла Ирана прибыл в МИД в связи с задержанием российской журналистки

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заместитель посла Ирана Ахмад Хейдариан прибыл в Министерство иностранных дел России в связи с задержанием в Иране российской журналистки Юлии Юзик, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщило ранее российское посольство в Тегеране, власти Ирана официально не уведомляли посольство о задержании Юзик. Российская журналистка прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт. Второго октября ее арестовали в отеле.