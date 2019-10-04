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РИА Новости

Зампосла Ирана прибыл в МИД в связи с задержанием российской журналистки

16:03 04.10.2019 (обновлено: 16:06 04.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заместитель посла Ирана Ахмад Хейдариан прибыл в Министерство иностранных дел России в связи с задержанием в Иране российской журналистки Юлии Юзик, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в МИД был вызван посол Исламской республики.
Как сообщило ранее российское посольство в Тегеране, власти Ирана официально не уведомляли посольство о задержании Юзик. Российская журналистка прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт. Второго октября ее арестовали в отеле.
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Задержание российской журналистки в ИранеМИД РФРоссияИранВ мире
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