Трамп заявил, что готов просить иностранную помощь для борьбы с коррупцией

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов даже просить помощь иностранных государств, чтобы выполнить свой долг – положить конец коррупции в США.

"Мой долг как президента – положить конец коррупции, даже если это означает попросить помощи иностранного государства или государств", - написал Трамп в Twitter

По его словам, это никак не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. "Это связано только с их коррупцией", - добавил президент США.

В четверг американский президент заявил журналистам, что хотел бы расследования Украиной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в компании Burisma. Кроме того, он сообщил, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая".

Демократы, которые ранее начали в палате представителей процедуру импичмента Трампа, заявили, что такие призывы лишь подтверждают вину президента. По их мнению, тот пытается организовать вмешательство других стран в выборы в США путем сбора компромата на Байдена-старшего – одного из главных кандидатов на пост президента от Демократической партии.