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РИА Новости

Google обнаружил в системе Android угрожающую пользователям уязвимость

16:01 04.10.2019
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© AFP 2019 / Josep LagoЛоготип операционной системы Android
Логотип операционной системы Android
© AFP 2019 / Josep Lago
Логотип операционной системы Android. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эксперты исследовательской группы Google Project Zero обнаружили серьезную уязвимость в операционной системе Android, которая может дать мошенникам доступ к смартфонам компаний Pixel, Huawei, Oppo, Moto, Samsung, Oreo LG и Xiaomi, говорится в блоге группы.
Уязвимость CVE-2019-2215 содержится в коде ядра Android и может быть использована для полного взлома устройства. Однако воспользоваться ею можно либо установив зараженное программное обеспечение, либо через сетевые атаки.
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"Баг представляет собой локальную уязвимость с возможностью повышения привилегий, которая допускает полный взлом уязвимого устройства. ...Эта ошибка оценена как высоко опасная в Android, и сама по себе требует установки вредоносного приложения для потенциальной эксплуатации", - говорится в отчете.
Уязвимость затрагивает смартфоны с ОС Android версии 8.х и выше. Примечательно, что изначально уязвимость была обнаружена в декабре 2017, разработчики исправили ее в версиях Android 3.18, 4.14, 4.4 и 4.9, однако позднее она появилась в более поздних версиях ОС.
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