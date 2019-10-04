Google обнаружил в системе Android угрожающую пользователям уязвимость

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Эксперты исследовательской группы Google Project Zero обнаружили серьезную уязвимость в операционной системе Android, которая может дать мошенникам доступ к смартфонам компаний Pixel, Huawei, Oppo, Moto, Samsung, Oreo LG и Xiaomi, говорится в блоге группы.

Уязвимость CVE-2019-2215 содержится в коде ядра Android и может быть использована для полного взлома устройства. Однако воспользоваться ею можно либо установив зараженное программное обеспечение, либо через сетевые атаки.

"Баг представляет собой локальную уязвимость с возможностью повышения привилегий, которая допускает полный взлом уязвимого устройства. ...Эта ошибка оценена как высоко опасная в Android, и сама по себе требует установки вредоносного приложения для потенциальной эксплуатации", - говорится в отчете.