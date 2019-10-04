В новой Москве 18 животных отпустили на волю из центра передержки

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Во Всемирный день защиты животных на территории Новой Москвы были выпущены 18 зверей из центра передержки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Сегодня во Всемирный день защиты животных мы выпустили в природу на территории ТиНАО 18 птиц и животных - сов, соколов, ястребов, ворона, уток, енотовидную собаку, черепах. Все они попали в центр передержки животных после звонков жителей на горячую линию. Животные прошли реабилитацию, теперь мы выпустили их в естественную среду обитания",- цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Антона Кульбачевского.