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РИА Новости

В новой Москве 18 животных отпустили на волю из центра передержки

16:00 04.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСова
Сова
© РИА Новости / Нина Зотина
Сова. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Во Всемирный день защиты животных на территории Новой Москвы были выпущены 18 зверей из центра передержки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Сегодня во Всемирный день защиты животных мы выпустили в природу на территории ТиНАО 18 птиц и животных - сов, соколов, ястребов, ворона, уток, енотовидную собаку, черепах. Все они попали в центр передержки животных после звонков жителей на горячую линию. Животные прошли реабилитацию, теперь мы выпустили их в естественную среду обитания",- цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Антона Кульбачевского.
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Всемирный день защиты животных - международная дата, призванная обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты. Она отмечается ежегодно 4 октября. Отмечать этот день было решено во Флоренции (Италия) в 1931 году на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту животных.
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Антон КульбачевскийМоскваОбщество
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