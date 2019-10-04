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РИА Новости

Зеленский рассказал, к кому ближе белорусы — украинцам или россиянам

15:48 04.10.2019
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© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на украино-белорусском форуме рассказал, к кому, по его мнению, ближе белорусы - к украинцам или россиянам.
"Я считаю, что белорусы для нас очень теплые люди, очень теплые отношения. Я только что подумал, к кому все же - я ни в коем случае не хочу никого делить, я так... - но к кому ближе белорусы, к русским или украинцам? Потом я понял ответ на это вопрос, ответ в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии", - пошутил Зеленский на форуме. Президент Белоруссии рассмеялся в ответ на шутку.
Самый распространенный суффикс украинских фамилий — "-енко" и "-ко" (Бондаренко, Петренко, Тимошенко, Остапенко). Белорусские фамилии также часто имеют окончание "-ко", например, как фамилия белорусского президента Лукашенко.
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