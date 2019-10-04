Зеленский рассказал, к кому ближе белорусы — украинцам или россиянам

"Я считаю, что белорусы для нас очень теплые люди, очень теплые отношения. Я только что подумал, к кому все же - я ни в коем случае не хочу никого делить, я так... - но к кому ближе белорусы, к русским или украинцам? Потом я понял ответ на это вопрос, ответ в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии", - пошутил Зеленский на форуме. Президент Белоруссии рассмеялся в ответ на шутку.