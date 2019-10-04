В Волгограде борца за права потребителей осудили за подкуп

ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Глава "Ассоциации по защите прав потребителей" Юрий Гольдер приговорен к 9 годам за получение 1 миллиона рублей от управляющего гостиницы, сообщает в пятницу пресс-служба Волгоградского областного суда.

ГП РФ ранее сообщала, что, по версии следствия, руководитель "Ассоциации по защите прав потребителей" Юрий Гольдер с 2012 по 2017 годы требовал от волгоградских предпринимателей деньги за то, что его организация не будет проверять, как их компании соблюдают права потребителей.

Сообщалось, что в июне 2017 года он, зная о нарушениях в одной из гостиниц, предложил управляющему за 1 миллион рублей не сообщать об этом в контролирующие органы. Гольдера задержали в момент передачи денег. По информации ГП, он обвиняется в совершении еще 15 эпизодов коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством. Предприниматели перечисляли руководителю ассоциации от 3 до 420 тысяч рублей, заключая фиктивные договоры на юридическое обслуживание и соглашение о сотрудничестве.

По информации облсуда, Гольдер признан виновным в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере за незаконные действия, сопряженный с вымогательством, а также в покушении на подкуп.

"По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.