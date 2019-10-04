Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T15:34Z
https://ria.ru/20191004/1559443004.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153204/63/1532046322_0:293:1500:1137_1036x0_80_0_0_b25e82a9c2295bfddafd3a1973e1b430.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

"Татэнерго" заявила Заинскую ГРЭС для включения в проект модернизации ТЭС

15:34 04.10.2019
405
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП. Архивное фото
ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Татэнерго" уже подала заявку на включение в общероссийскую программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) на 2025 год по квоте правкомиссии проекта Заинской ГРЭС который предполагает по сути строительство двух новых энергоблоков, сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Айрат Сабирзанов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Наш проект уже заявлен", - ответил он на вопрос о подаче заявки по Заинской ГРЭС.

По его словам, в заявку включены оба энергоблока компания не стала разносить их на две заявки на разные года.
"Татэнерго" подавала проект Заинской ГРЭС для отбора в общероссийскую программу модернизации ТЭС на 2022-2024 годы, однако он не был отобран, и источники на рынке сообщали, что из-за большой мощности ГРЭС и высокой стоимости модернизации он может не пройти следующие отборы. Как сообщала до отборов газета "Коммерсант", "Татэнерго" в рамках модернизации ГРЭС планировала заменить 11 отработавших блоков мощностью 2,2 ГВт двумя парогазовыми установками мощностью 1,682 ГВт. Планировалось, что последние будут состоять из двух турбин Siemens единичной мощностью 593 МВт плюс паровая турбина.
Проект Заинской ГРЭС из-за стоимости пока может попасть в программу модернизации только по квоте правкомиссии по развитию электроэнергетики. Но для этого квота должна быть увеличена, что пока находится под вопросом.
Тепловая станция Некрасовка в Москве
3 октября, 11:29Теплоснабжение
Минэнерго ждет решения об объеме "ручного" отбора ТЭС для модернизации
Для проектов, попавших в программу модернизации ТЭС, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы по общему конкурсу проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Объем отбора проектов программы модернизации ТЭС на 2025 год составляет 4,6 ГВт, из которых 4,1 ГВт отбираются на конкурсе. По конкурсному отбору уже есть предварительные результаты. А квота для "ручного" отбора на 2025 год может быть увеличена до 2,5 ГВт - минэнерго РФ разработало соответствующий проект постановления правительства. Минэкономразвития выступает против увеличения квоты.
200000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеРоссияЭкономика
Рекомендуем
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Росатом" создаст на Кубе центр облучения
РИА
Новости
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Россия и Филиппины хотят изучить возможность строительства мини-АЭС
Ледокол Арктика в Санкт-Петербурге
На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы
Танк Т-90М
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Лента
новостей
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак оценил шансы на строительство "Северного потока — 2" в водах Дании
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Газопровод Baltic Pipe
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по газу
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка
Космонавты рассказали, почему редко видят сны на орбите
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния