"Татэнерго" заявила Заинскую ГРЭС для включения в проект модернизации ТЭС

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Татэнерго" уже подала заявку на включение в общероссийскую программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) на 2025 год по квоте правкомиссии проекта Заинской ГРЭС который предполагает по сути строительство двух новых энергоблоков, сообщил РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Айрат Сабирзанов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Наш проект уже заявлен", - ответил он на вопрос о подаче заявки по Заинской ГРЭС.

По его словам, в заявку включены оба энергоблока компания не стала разносить их на две заявки на разные года.

"Татэнерго" подавала проект Заинской ГРЭС для отбора в общероссийскую программу модернизации ТЭС на 2022-2024 годы, однако он не был отобран, и источники на рынке сообщали, что из-за большой мощности ГРЭС и высокой стоимости модернизации он может не пройти следующие отборы. Как сообщала до отборов газета "Коммерсант", "Татэнерго" в рамках модернизации ГРЭС планировала заменить 11 отработавших блоков мощностью 2,2 ГВт двумя парогазовыми установками мощностью 1,682 ГВт. Планировалось, что последние будут состоять из двух турбин Siemens единичной мощностью 593 МВт плюс паровая турбина.

Проект Заинской ГРЭС из-за стоимости пока может попасть в программу модернизации только по квоте правкомиссии по развитию электроэнергетики. Но для этого квота должна быть увеличена, что пока находится под вопросом.