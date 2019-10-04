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РИА Новости

На Урале проверят сообщение о кондукторе, высадившем ребенка из автобуса

15:27 04.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид на Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Кондуктор в Екатеринбурге высадил из автобуса ребенка, у которого не было с собой документов, подтверждающих его временный проездной, следователи начали проверку, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург… организовано проведение доследственной проверки по сообщению о том, что в городе Екатеринбурге кондуктор общественного транспорта высадила из автобуса 14-летнего школьника, у которого не оказалось с собой документов, подтверждающих право ехать по временному проездному", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что после того, как ребенок был высажен из автобуса, он был вынужден добираться до дома поздним вечером пешком.
Как уточнили в СУСК, для установления возможных признаков статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) будет опрошен сам школьник, возможные очевидцы происшествия, также будет истребована документация автобусного предприятия.
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