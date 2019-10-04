На Урале проверят сообщение о кондукторе, высадившем ребенка из автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Кондуктор в Екатеринбурге высадил из автобуса ребенка, у которого не было с собой документов, подтверждающих его временный проездной, следователи начали проверку, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург… организовано проведение доследственной проверки по сообщению о том, что в городе Екатеринбурге кондуктор общественного транспорта высадила из автобуса 14-летнего школьника, у которого не оказалось с собой документов, подтверждающих право ехать по временному проездному", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как ребенок был высажен из автобуса, он был вынужден добираться до дома поздним вечером пешком.