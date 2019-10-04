Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T15:25Z
https://ria.ru/20191004/1559442551.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/92197/90/921979089_0:797:2001:1922_1036x0_80_0_0_17a1ce0664035e060f646d0e52f6b51d.jpg
РИА Новости

В Саратовской области семья отравилась грибами

15:25 04.10.2019
1512
© РИА Новости / Б. Коробейников / Перейти в фотобанкГрибы рыжики
Грибы рыжики
© РИА Новости / Б. Коробейников
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель города Балашова Саратовской области и двое его сыновей госпитализированы с отравлением после употребления грибов, собранных в ближайшей лесополосе, сообщила РИА Новости в пятницу заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания областного управления Роспотребнадзора Наталья Медведева.
"Грибы собирала мама в ближайшей лесополосе, с ее слов, это были маслята и рыжики. Сама готовила, все вместе ели утром 2 октября, а вечером в этот же день им стало плохо - мужу и двум детям 10 и 12 лет, 3 октября они госпитализированы", - сказала собеседница агентства.
Грибы
20 июля, 03:33РИА Новости
В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба
Она уточнила, что у мамы пока на здоровье жалоб нет.
Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф, мужчина находится в Балашовской районной больнице в состоянии средней степени тяжести, а дети силами санавиации доставлены на лечение в Саратов.
"Состояние детей на сегодняшний день - стабильное тяжелое. Медицинская помощь мужчине и детям в лечебных учреждениях оказывается в полном объеме", - отметила она.
110702
Обсудить 0
Саратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Вид на Екатеринбург
На Урале проверят сообщение о кондукторе, высадившем ребенка из автобуса
РИА
Новости
Новорожденный
В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник
Школьный коридор
Учительница затравленного московского школьника рассказала об угрозах
Наручники
В Рязани трех мужчин осудили за убийство ветерана Великой Отечественной
Лента
новостей
Сбор грибов
В Архангельской области шесть дней искали в лесу "скрытную" пенсионерку
Автомобили скорой помощи
Двухмесячный пассажир рейса Грозный — Москва умер в больнице Волгограда
Автомобиль скорой помощи
Младенец, умерший на борту севшего в Волгограде самолета, летел на лечение
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Фрукты
Врач рассказал, как можно сохранить печень здоровой
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Готовый коньячный спирт
В КБР ликвидировали нелегальный завод по производству коньячного спирта
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Додон пошутил о подарке Путину на день рождения
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Башкирии арестовали начальника управления прокуратуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния