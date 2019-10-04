В Саратовской области семья отравилась грибами

САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель города Балашова Саратовской области и двое его сыновей госпитализированы с отравлением после употребления грибов, собранных в ближайшей лесополосе, сообщила РИА Новости в пятницу заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания областного управления Роспотребнадзора Наталья Медведева.

"Грибы собирала мама в ближайшей лесополосе, с ее слов, это были маслята и рыжики. Сама готовила, все вместе ели утром 2 октября, а вечером в этот же день им стало плохо - мужу и двум детям 10 и 12 лет, 3 октября они госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что у мамы пока на здоровье жалоб нет.

Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф, мужчина находится в Балашовской районной больнице в состоянии средней степени тяжести, а дети силами санавиации доставлены на лечение в Саратов.