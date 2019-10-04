Россия и Филиппины хотят изучить возможность строительства мини-АЭС

Речь об этом шла в Москве на филиппинском бизнес-форуме, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны за этот возможный проект будет отвечать компания "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом"), со стороны Филиппин - местное министерство энергетики.