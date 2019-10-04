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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия и Филиппины хотят изучить возможность строительства мини-АЭС

15:19 04.10.2019 (обновлено: 23:08 04.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Филиппины выразили готовность изучить возможность строительства атомной электростанции малой мощности на основе малых модульных ядерных реакторов.
Речь об этом шла в Москве на филиппинском бизнес-форуме, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны за этот возможный проект будет отвечать компания "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом"), со стороны Филиппин - местное министерство энергетики.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с филиппинским лидером Родриго Дутерте в четверг сообщил, что Россия предлагает Филиппинам содействие в развитии атомной энергетики этой страны.
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