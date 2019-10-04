Додон пошутил о подарке Путину на день рождения

Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон пошутил, что мог бы отнести в музей предназначенную для Владимира Путина бочку вина, . Президент Молдавии Игорь Додон пошутил, что мог бы отнести в музей предназначенную для Владимира Путина бочку вина, сообщил TV8.md.

Политик отметил, что не хотел бы раскрывать все секреты, но все же сообщил, что может подарить на день рождения российскому лидеру вино, так как Путин ранее о нем лестно отзывался.

"Есть несколько идей. Например, молодое вино <…>, которое я сделал сам. Белое и красное", — заявил он.

Комментируя замечание журналиста, что Путин может не принять подарок из-за российских законов, Додон в шутку сказал: "А если будет бочка вина, которое нужно будет быстро попробовать? Отнести ее в музей или что?"