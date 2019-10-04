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РИА Новости

Додон пошутил о подарке Путину на день рождения

15:16 04.10.2019 (обновлено: 16:14 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон пошутил, что мог бы отнести в музей предназначенную для Владимира Путина бочку вина, сообщил TV8.md.
Политик отметил, что не хотел бы раскрывать все секреты, но все же сообщил, что может подарить на день рождения российскому лидеру вино, так как Путин ранее о нем лестно отзывался.
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"Есть несколько идей. Например, молодое вино <…>, которое я сделал сам. Белое и красное", — заявил он.
Комментируя замечание журналиста, что Путин может не принять подарок из-за российских законов, Додон в шутку сказал: "А если будет бочка вина, которое нужно будет быстро попробовать? Отнести ее в музей или что?"
Президент России отмечает день рождения 7 октября, в этом году ему исполняется 67 лет.
Сыр. Архивное фото
18 октября 2018, 20:52РИА Новости
Сыровар рассказал, почему не подарил сыр Путину
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссия
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