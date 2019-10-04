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РИА Новости

МИД занимается вопросом возвращения паспортов из американского посольства

15:14 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американское посольство так и не вернуло паспорт главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву, сейчас этим вопросом занимается МИД, сообщил сам сенатор.
Ранее посольство США в РФ не выдало визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Среди пострадавших оказался и Косачев.
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"На сегодняшний день паспорт мне не возвращен, хотя все сроки уже вышли. Сейчас этим вопросом занимается МИД РФ. Мой паспорт до сих пор находится в американском посольстве", - сказал Косачев РИА Новости в пятницу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не согласилась с мнением посольства США, что это "частный случай". Она отметила, что документы подавались в те сроки, которые были указаны американской стороной.
Это не первый визовый скандал с США, российской делегации также не выдали визы на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). После этого даже возникла тема переноса штаб-квартиры ООН в какую-нибудь нейтральную европейскую страну, которая сможет обеспечить беспрепятственное участие национальных делегаций в работе ООН.
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Мария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНМИД РФКонстантин КосачевООНСШАВ мире
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