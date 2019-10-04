МИД занимается вопросом возвращения паспортов из американского посольства

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Американское посольство так и не вернуло паспорт главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву, сейчас этим вопросом занимается МИД, сообщил сам сенатор.

Ранее посольство США в РФ не выдало визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Среди пострадавших оказался и Косачев.

"На сегодняшний день паспорт мне не возвращен, хотя все сроки уже вышли. Сейчас этим вопросом занимается МИД РФ. Мой паспорт до сих пор находится в американском посольстве", - сказал Косачев РИА Новости в пятницу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не согласилась с мнением посольства США, что это "частный случай". Она отметила, что документы подавались в те сроки, которые были указаны американской стороной.