Врачи рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ан-12 на Украине

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Двоих пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-12 возле украинского Львова прооперировали, еще один находится в операционной, сообщил заместитель главного врача по хирургической работе восьмой городской клинической больницы Львова Игорь Стояновский.

Ранее в пятницу Госслужба по ЧС сообщила, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов" на Украине. По данным ведомства, на борту находились восемь человек. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что при ЧП погибли пять человек. Троих членов экипажа самолета эвакуировали. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"К нам привезли трех пострадавших с места авиакатастрофы. Пациенты доставлены в тяжелом состоянии. По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого тяжелое, сейчас в операционной. Он требовал больше дополнительных обследований и хирургических вмешательств. На помощь мы вызвали еще специалистов из областной больницы", - цитирует Стояновского пресс-служба Львовского городского совета.