Новый фильм Кончаловского "Грех" выйдет в российский прокат 14 ноября

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Новый российско-итальянский фильм Андрея Кончаловского "Грех" выйдет в российский прокат 14 ноября, сообщили прокатчики картины.
"Спешим поделиться новостью о том, что новый российско-итальянский фильм Андрея Кончаловского "Грех" (Il Peccato) выйдет в широкий российский прокат 14 ноября 2019 года", - отметили в пресс-службе прокатчика WDSSPR.
Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства. Главную роль исполнил итальянский актер Альберто Тестоне.
Съемки картины проходили в регионах Тоскана и Лацио, а также в Риме, где жил и работал художник.
"Мой фильм – это не размышление о живописи Микеланджело, – привели в пресс-службе слова Кончаловского. – Моей задачей было показать человека Ренессанса, который был гениальным художником и вместе с тем обычным человеком со своими слабостями, страхами и недостатками. На самом деле я больше заинтересован не талантом Микеланджело как таковым, а самим персонажем и его отношениями с эпохой, полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой".
Прокатчики также сообщили, что мировая премьера фильма состоится на Международном Римском кинофестивале. Картину представят 27 октября в качестве специального события закрытия.
Римский кинофестиваль был основан в 2006 году и ежегодно проводится осенью в столице Италии. Первоначально он официально назывался "праздником кино". По традиции в рамках фестиваля проводятся многочисленные культурные мероприятия — выставки, концерты и показы, посвященные музыке, моде и литературе.
В июле во время своего визита в Ватикан президент России Владимир Путин преподнес папе Римскому Франциску в числе подарков копию кинокартины Кончаловского.