Новый фильм Кончаловского "Грех" выйдет в российский прокат 14 ноября

"Мой фильм – это не размышление о живописи Микеланджело, – привели в пресс-службе слова Кончаловского. – Моей задачей было показать человека Ренессанса, который был гениальным художником и вместе с тем обычным человеком со своими слабостями, страхами и недостатками. На самом деле я больше заинтересован не талантом Микеланджело как таковым, а самим персонажем и его отношениями с эпохой, полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой".