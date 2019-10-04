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РИА Новости
Культура

Новый фильм Кончаловского "Грех" выйдет в российский прокат 14 ноября

15:45 04.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Новый российско-итальянский фильм Андрея Кончаловского "Грех" выйдет в российский прокат 14 ноября, сообщили прокатчики картины.

"Спешим поделиться новостью о том, что новый российско-итальянский фильм Андрея Кончаловского "Грех" (Il Peccato) выйдет в широкий российский прокат 14 ноября 2019 года", - отметили в пресс-службе прокатчика WDSSPR.

Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства. Главную роль исполнил итальянский актер Альберто Тестоне.
Съемки картины проходили в регионах Тоскана и Лацио, а также в Риме, где жил и работал художник.

"Мой фильм – это не размышление о живописи Микеланджело, – привели в пресс-службе слова Кончаловского. – Моей задачей было показать человека Ренессанса, который был гениальным художником и вместе с тем обычным человеком со своими слабостями, страхами и недостатками. На самом деле я больше заинтересован не талантом Микеланджело как таковым, а самим персонажем и его отношениями с эпохой, полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой".

Прокатчики также сообщили, что мировая премьера фильма состоится на Международном Римском кинофестивале. Картину представят 27 октября в качестве специального события закрытия.
Римский кинофестиваль был основан в 2006 году и ежегодно проводится осенью в столице Италии. Первоначально он официально назывался "праздником кино". По традиции в рамках фестиваля проводятся многочисленные культурные мероприятия — выставки, концерты и показы, посвященные музыке, моде и литературе.
В июле во время своего визита в Ватикан президент России Владимир Путин преподнес папе Римскому Франциску в числе подарков копию кинокартины Кончаловского.
Режиссер Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
4 июля, 17:40Религия и мировоззрение
Кончаловский не знал, что Путин подарит папе Римскому диск с его фильмом
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КультураНовости культурыКино и сериалыАндрей КончаловскийТосканаМоскваИталия
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