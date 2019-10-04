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РИА Новости

В Архангельской области шесть дней искали в лесу "скрытную" пенсионерку

15:05 04.10.2019 (обновлено: 15:48 04.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСбор грибов
Сбор грибов
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сбор грибов. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Архангельской области нашли 73-летнюю пенсионерку, которая 27 сентября потерялась в лесу, сообщило региональное управление МЧС.
Женщина ушла за грибами и не вернулась. Родственники безрезультатно пытались найти ее сами. В итоге они обратились к спасателям через два дня после случившегося.
Поиски осложнялись тем, что никто не мог сказать, куда именно могла пойти пенсионерка: она никому не выдавала свои "грибные" места.
В поисках сильно помогли жители района: разбившись на несколько групп, они всю неделю прочесывали ближайшие леса.
Лишь днем 2 октября женщину нашли лесники. Она чувствовала себя нормально.
По словам пенсионерки, она поняла, что заблудилась, к вечеру первого дня. Она не взяла с собой еду и походное снаряжение, так как не планировала долго оставаться в лесу. Также у нее не было ни спичек, ни зажигалки, чтобы развести костер.
Как сообщили спасатели, первым делом спасенная женщина отправилась в баню.
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МЧС РФАрхангельская областьПроисшествия
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