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РИА Новости

МЧС учитывает сценарии войн в совершенствовании гражданской обороны

15:04 04.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. МЧС России в рамках совершенствования гражданской обороны учитывает возможные сценарии вооруженных конфликтов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.
Четвертого октября гражданская оборона России отмечает свое 87-летие. В 1932 году Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.
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"Совершенствование гражданской обороны осуществляется в рамках общей стратегии развития военной организации государства. При этом учитываются изменения как вероятных сценариев войн и вооруженных конфликтов, так и возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в ведомстве разрабатываются и внедряются новые подходы к организации и ведению гражданской обороны. Руководители всех уровней управления обеспечивают обновление и поддержание в готовности имущества гражданской обороны, пунктов и технических средств управления и оповещения, а также средств жизнеобеспечения населения.
"Сегодня силы гражданской обороны – это спасательные воинские формирования федерального масштаба, подразделения государственной противопожарной службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне", - отмечается в сообщении.
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