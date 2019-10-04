МЧС учитывает сценарии войн в совершенствовании гражданской обороны

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. МЧС России в рамках совершенствования гражданской обороны учитывает возможные сценарии вооруженных конфликтов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.

Четвертого октября гражданская оборона России отмечает свое 87-летие. В 1932 году Совет народных комиссаров утвердил положение о противовоздушной обороне СССР. С этого дня местная ПВО была выделена в самостоятельную часть всей системы противовоздушной обороны советского государства. Эта дата стала началом создания общесоюзной местной противовоздушной обороны. Ее преемница - гражданская оборона СССР и позднее России.

"Совершенствование гражданской обороны осуществляется в рамках общей стратегии развития военной организации государства. При этом учитываются изменения как вероятных сценариев войн и вооруженных конфликтов, так и возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в ведомстве разрабатываются и внедряются новые подходы к организации и ведению гражданской обороны. Руководители всех уровней управления обеспечивают обновление и поддержание в готовности имущества гражданской обороны, пунктов и технических средств управления и оповещения, а также средств жизнеобеспечения населения.