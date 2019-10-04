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РИА Новости

В Брянской области суд продлил арест изнасиловавшим девочку родителям

15:02 04.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Мглинский районный суд в Брянской области продлил на шесть месяцев арест обвиняемым в групповом изнасиловании девочки ее родителей и их друзей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Ранее сообщалось, что в Мглинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Бубнова В. А., Бубновой И. А., Чучук В. Л., Чучук А. Л., обвиняющихся в изнасиловании девочки младше 14 лет. Ее родители – Бубновы – обвиняются также в ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей по воспитанию дочери, соединённом с жестоким обращением к ней. В частности, по данным следствия, отец причинял ребенку физические и психические страдания.
Закрытое судебное заседание по делу было назначено в пятницу. "Слушание по делу отложено в связи с неявкой свидетелей. Заседание состоится 18 октября", - сообщила собеседница.
Она сообщила, что в пятницу суд рассмотрел вопрос о продлении ареста обвиняемым.
"Меру пресечения продлили на 6 месяцев, до 25 марта 2020 года", - сказала представитель суда.
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