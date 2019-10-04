В Брянской области суд продлил арест изнасиловавшим девочку родителям

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Мглинский районный суд в Брянской области продлил на шесть месяцев арест обвиняемым в групповом изнасиловании девочки ее родителей и их друзей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.

Ранее сообщалось, что в Мглинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Бубнова В. А., Бубновой И. А., Чучук В. Л., Чучук А. Л., обвиняющихся в изнасиловании девочки младше 14 лет. Ее родители – Бубновы – обвиняются также в ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей по воспитанию дочери, соединённом с жестоким обращением к ней. В частности, по данным следствия, отец причинял ребенку физические и психические страдания.

Закрытое судебное заседание по делу было назначено в пятницу. "Слушание по делу отложено в связи с неявкой свидетелей. Заседание состоится 18 октября", - сообщила собеседница.

Она сообщила, что в пятницу суд рассмотрел вопрос о продлении ареста обвиняемым.