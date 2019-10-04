В "Билайне" прокомментировали сообщения об утечке данных клиентов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Сообщения об утечке персональных данных клиентов "Билайна" являются вбросом. Об этом каналу "360" заявила пресс-секретарь компании Анна Айбышева.
Ранее в телеграм-каналах появилась ссылка на некую базу данных, скачав которую можно получить информацию о восьми миллионах клиентов мобильного оператора. В анкетах якобы были телефоны, фамилии и адреса.
"На текущий момент мы видим, что сама база и ссылка на эту базу уже не активна. Это явное свидетельство того, что это информационный вброс. Мы сейчас проверяем данные всех скринов, которые были отображены и сохранились в посте. Первые проверки свидетельствуют о том, что информация там не соответствует действительности", — пояснила Айбышева.
По ее словам, опубликованные скрины не совпадают с тем, как данные клиентов хранятся в информационных системах "Билайна".