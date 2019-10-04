В "Билайне" прокомментировали сообщения об утечке данных клиентов

"На текущий момент мы видим, что сама база и ссылка на эту базу уже не активна. Это явное свидетельство того, что это информационный вброс. Мы сейчас проверяем данные всех скринов, которые были отображены и сохранились в посте. Первые проверки свидетельствуют о том, что информация там не соответствует действительности", — пояснила Айбышева.