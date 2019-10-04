Свердловская область и Болгария расширят спектр туристических обменов

"Отношения России и Болгарии вышли из застоя, диалог на высшем уровне имеет конструктивный и уже регулярный характер, поставлена задача увеличения взаимного товарооборота. Я полностью согласен с вашими предложениями, у нас действительно огромный потенциал, в том числе в высокотехнологичных сферах. Более 10 веков мы ведем культурный обмен, в том числе благодаря общему языку и религии, поэтому традиции создают хорошую основу для гуманитарного сотрудничества в наши дни", – цитирует посла департамент.