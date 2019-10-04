Свердловская область и Болгария расширят спектр туристических обменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Свердловская область и Болгария договорились о расширении спектра туристических и молодежных обменов, сообщает в пятницу департамент информполитики региона.
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов обсудил с послом Болгарии в РФ Атанасом Крыстином вопросы активизации сотрудничества Свердловской области и Республики в различных сферах. Визит посла в Екатеринбург приурочен к открытию Международной туристской выставки "EXPOTRAVEL 2019", в которой Болгария неоднократно принимала участие в качестве страны-партнера, а в этом году представляет свой стенд.
"В качестве конкретных шагов по активизации отношений стороны назвали расширение спектра туристических и молодежных обменов, вузовских контактов, взаимное участие в выставочных мероприятиях, развитие побратимских связей между городами", - говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны отметили наличие высокого взаимного интереса к партнерству по ряду направлений. Среди них – торгово-экономическое взаимодействие, культурные проекты, туризм, межмуниципальные контакты.
"Болгария – один из важных партнеров России в Европе. В число наиболее перспективных направлений сотрудничества Свердловской области и Болгарии входят высокотехнологичные отрасли промышленности, здравоохранение, образование, логистика, гуманитарная сфера. Мы уверены, что потенциал партнерства высок, а залогом нашего продуктивного сотрудничества и взаимопонимания способны стать общие истоки духовных и культурных традиций России и Болгарии", – приводятся в сообщении слова Орлова.
По словам болгарского дипломата, для активизации сотрудничества на межрегиональном уровне сегодня есть все необходимые условия.
"Отношения России и Болгарии вышли из застоя, диалог на высшем уровне имеет конструктивный и уже регулярный характер, поставлена задача увеличения взаимного товарооборота. Я полностью согласен с вашими предложениями, у нас действительно огромный потенциал, в том числе в высокотехнологичных сферах. Более 10 веков мы ведем культурный обмен, в том числе благодаря общему языку и религии, поэтому традиции создают хорошую основу для гуманитарного сотрудничества в наши дни", – цитирует посла департамент.