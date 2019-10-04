В Якутии добыли уникальный алмаз-матрешку

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. АК "Алроса" добыла на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз.

Из-за такой особенности минерал напоминает матрешку. По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю. Его возраст может составлять более 800 миллионов лет.

Несмотря на сложное строение, его внешняя часть весит всего 0,62 карата (0,124 грамма), а внутренняя — 0,02 карата (0,004 грамма).

По мнению ученых, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

Для объяснения процесса появления пространства между камнями приводятся две теории. Первая предполагает, что алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже растворился. Согласно второй, внутри минерала образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии также была растворена более агрессивными мантийными процессами.

По его словам, уникальность находки заключается в том, что "природа редко любит пустоты", и обычно одни минералы замещаются другими без образования полостей.

Алмазы — самые твердые природные минералы. Они образуются в недрах Земли и выбрасываются на поверхность вулканической активностью. Геологи находят их в горных породах кимберлитах, которые формируют огромные трубки в земле.