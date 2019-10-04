Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T19:54Z
https://ria.ru/20191004/1559440694.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155944/95/1559449569_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_be746b3ad072e76f73598f0484a1f66b.jpg
РИА Новости

В Якутии добыли уникальный алмаз-матрешку

14:58 04.10.2019 (обновлено: 19:54 04.10.2019)
10133
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. АК "Алроса" добыла на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз.
Из-за такой особенности минерал напоминает матрешку. По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю. Его возраст может составлять более 800 миллионов лет.
Рождение алмаза в ячейке высокого давления. Графит (сверху) растворяется в металлическом расплаве и опускается в более холодную зону, где находится затравка. Она растет четверо суток и превращается в кристалл массой два карата
2 сентября, 08:00РИА Новости
Почему алмаз останется самым дорогим камнем
Несмотря на сложное строение, его внешняя часть весит всего 0,62 карата (0,124 грамма), а внутренняя — 0,02 карата (0,004 грамма).
По мнению ученых, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.
Для объяснения процесса появления пространства между камнями приводятся две теории. Первая предполагает, что алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже растворился. Согласно второй, внутри минерала образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии также была растворена более агрессивными мантийными процессами.
По его словам, уникальность находки заключается в том, что "природа редко любит пустоты", и обычно одни минералы замещаются другими без образования полостей.
Голубой бриллиант весом более 20 каратов, принадлежащий компании Okavango Diamond Company
19 апреля, 22:25Туризм
В Ботсване нашли редкий синий алмаз весом более 20 карат
Алмазы — самые твердые природные минералы. Они образуются в недрах Земли и выбрасываются на поверхность вулканической активностью. Геологи находят их в горных породах кимберлитах, которые формируют огромные трубки в земле.
Большинство алмазов родом из литосферы, среди них примерно шесть процентов проникли в земную кору из переходной зоны между верхней и нижней мантии или даже из еще более глубоких слоев.
2531044434
Обсудить 8
АлросаЯкутияЭкономика
Популярные комментарии
Прям как в ширли мырли. Згода жить будем на канарах.
4 октября, 17:56
ВВВаня Ваничкин
4110902
Не мы.
4 октября, 18:02
Денис В
1260103
Рекомендуем
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РИА
Новости
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Додон пошутил о подарке Путину на день рождения
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Лента
новостей
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак оценил шансы на строительство "Северного потока — 2" в водах Дании
Танк Т-90М
"Они станут неуязвимы": зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Газопровод Baltic Pipe
В Госдуме прокомментировали заявление Польши по газу
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Что поставили, то и пьем: тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
"Что поставили, то и пьем": тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния