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РИА Новости

В Башкирии арестовали начальника управления прокуратуры

14:57 04.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
УФА, 4 окт – РИА Новости. Верховный суд Башкирии арестовал 55-летнего начальника управления прокуратуры республики, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщает следственное управление СКР по региону.
Ведомство информирует, что следователи по расследованию особо важных дел предъявили обвинение 55-летнему начальнику управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Башкортостан по статьям УК РФ "незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну" и "превышение должностных полномочий". "Судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении башкирского следкома.
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По версии следствия, "в марте 2017 года к прокурорскому работнику обратился знакомый с просьбой обеспечить прослушивание телефонных переговоров его бывшей супруги. Правоохранитель согласился и потребовал от заместителя начальника одного из подразделений башкирской полиции организовать прослушивание телефона женщины. Сотрудник полиции сделал порученное, опасаясь негативных последствий в виду служебной зависимости".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказал, что "речь идет о высокопоставленном прокурорском работнике – 55-летнем Александре Галицыне".
"Решение об аресте Галицына на два месяца принимал Верховный суд Башкирии вчера, 3 октября", - сообщил агентству источник.
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Это не первый высокопоставленный сотрудник башкирской прокуратуры, оказавшийся под следствием за последние годы. Экс-первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого во взяточничестве, правоохранители задержали в октябре прошлого года Москве при попытке покинуть страну. В ходе расследования уголовного дела против Горбунова были арестованы также бывший заместитель начальника управления прокуратуры региона Артур Шаретдинов и прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин по обвинению по той же статье УК РФ.
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СКРРеспублика БашкортостанПроисшествия
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