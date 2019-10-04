В Башкирии арестовали начальника управления прокуратуры

УФА, 4 окт – РИА Новости. Верховный суд Башкирии арестовал 55-летнего начальника управления прокуратуры республики, обвиняемого в превышении должностных полномочий и незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сообщает следственное управление СКР по региону.

Ведомство информирует, что следователи по расследованию особо важных дел предъявили обвинение 55-летнему начальнику управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Башкортостан по статьям УК РФ "незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну" и "превышение должностных полномочий". "Судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении башкирского следкома.

По версии следствия, "в марте 2017 года к прокурорскому работнику обратился знакомый с просьбой обеспечить прослушивание телефонных переговоров его бывшей супруги. Правоохранитель согласился и потребовал от заместителя начальника одного из подразделений башкирской полиции организовать прослушивание телефона женщины. Сотрудник полиции сделал порученное, опасаясь негативных последствий в виду служебной зависимости".

Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказал, что "речь идет о высокопоставленном прокурорском работнике – 55-летнем Александре Галицыне".

"Решение об аресте Галицына на два месяца принимал Верховный суд Башкирии вчера, 3 октября", - сообщил агентству источник.