Ребенок из Украины получил дозу облучения при переходе польской границы

ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Ребенок из Украины получил дозу гамма-излучения в польском пункте пропуска через границу, сообщает Налоговая палата Жешува.

По словам представителя Налоговой палаты Эдыты Хабовской, инцидент произошел на пограничном переходе в Корчевой в здании, где багаж проверяют с помощью рентгеновского аппарата.

"Один ребенок, который вместе с родителями ехал в Польшу из Украины, остался без опеки и зашел на ленту, по которой перемещается проверяемый багаж", - сказала она.

По словам представителя таможенной администрации, сканирование багажа было немедленно прервано. Она уточнила, что доза облучения, которую получил ребенок не была большой и соответствовала примерно 100 микрозивертам. Это меньше, чем, например, при рентгене одного зуба в стоматологии.