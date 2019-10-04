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РИА Новости

Ребенок из Украины получил дозу облучения при переходе польской границы

14:53 04.10.2019 (обновлено: 14:56 04.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМонитор багажного сканера в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Казань"
Монитор багажного сканера в зоне таможенного контроля международного аэропорта Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Ребенок из Украины получил дозу гамма-излучения в польском пункте пропуска через границу, сообщает Налоговая палата Жешува.
По словам представителя Налоговой палаты Эдыты Хабовской, инцидент произошел на пограничном переходе в Корчевой в здании, где багаж проверяют с помощью рентгеновского аппарата.
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"Один ребенок, который вместе с родителями ехал в Польшу из Украины, остался без опеки и зашел на ленту, по которой перемещается проверяемый багаж", - сказала она.
По словам представителя таможенной администрации, сканирование багажа было немедленно прервано. Она уточнила, что доза облучения, которую получил ребенок не была большой и соответствовала примерно 100 микрозивертам. Это меньше, чем, например, при рентгене одного зуба в стоматологии.
Сразу после происшествия об этом были уведомлены соответствующие службы.
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