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РИА Новости

Белоруссия готова увеличить поставки нефтепродуктов на Украину

14:52 04.10.2019 (обновлено: 16:50 04.10.2019)
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© РИА Новости / Егор ЕремовЕмкости для хранения нефти в Белоруссии
Емкости для хранения нефти в Белоруссии
© РИА Новости / Егор Еремов
Емкости для хранения нефти в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова обсуждать увеличение поставок нефтепродуктов на Украину. По его словам, сотрудничество двух стран в ТЭК не направлено против других государств, а является залогом безопасности.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области", — сказал Лукашенко в пятницу в Житомире на пленарном заседании форума регионов двух стран. Трансляцию ведет украинский телеканал 112.

Белорусский президент напомнил о проработке альтернативных путей поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Он отметил, что большая часть переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским была посвящена этой теме. "Мы договорились, что в этом направлении мы не просто будет прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать. <...> Это, естественно, не направлено против каких-то других стран, это наша необходимость, нынешняя безопасность двух государств", — подчеркнул он.
Лукашенко заявил, что Белоруссия готова развивать сотрудничество с Украиной в ТЭК, АПК, транспортно-логистической сфере, в промышленной кооперации. По его словам, также есть предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества двух стран в электроэнергетической области. "Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее (электроэнергии - ред.) поставки в Украину. А с запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", - сказал белорусский президент.
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Как сообщает Sputnik Беларусь, Лукашенко рассказал, что обсудил на встрече с Зеленским "нефтепродукты и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы". При этом фигурировал речной маршрут. "Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим - мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим", - отметил он.
Президент пояснил, что восстановление судоходства по Днепру и развитие портового хозяйства в том числе обсуждалось на встрече глав государств. "Это нам будет выгодно", - уверен Лукашенко. Он вспомнил момент, когда во время недавней уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина. "Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти - у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении", - заявил белорусский президент.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаЭкономика
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