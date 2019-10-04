Белоруссия готова увеличить поставки нефтепродуктов на Украину

МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова обсуждать увеличение поставок нефтепродуктов на Украину. По его словам, сотрудничество двух стран в ТЭК не направлено против других государств, а является залогом безопасности.

"Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области", — сказал Лукашенко в пятницу в Житомире на пленарном заседании форума регионов двух стран. Трансляцию ведет украинский телеканал 112.

Белорусский президент напомнил о проработке альтернативных путей поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Он отметил, что большая часть переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским была посвящена этой теме. "Мы договорились, что в этом направлении мы не просто будет прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать. <...> Это, естественно, не направлено против каких-то других стран, это наша необходимость, нынешняя безопасность двух государств", — подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия готова развивать сотрудничество с Украиной в ТЭК, АПК, транспортно-логистической сфере, в промышленной кооперации. По его словам, также есть предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества двух стран в электроэнергетической области. "Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее (электроэнергии - ред.) поставки в Украину. А с запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики", - сказал белорусский президент.

Sputnik Беларусь , Лукашенко рассказал, что обсудил на встрече с Зеленским "нефтепродукты и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы". При этом фигурировал речной маршрут. "Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим - мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим", - отметил он. Как сообщает, Лукашенко рассказал, что обсудил на встрече с Зеленским "нефтепродукты и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы". При этом фигурировал речной маршрут. "Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим - мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим", - отметил он.