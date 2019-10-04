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РИА Новости

Иран опроверг сообщения о задержке разгрузки судов из-за санкций США

14:51 04.10.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Иран отвергают информацию ряда западных СМИ о том, из-за санкций США более 20 грузовых судов не могут осуществить разгрузку в иранских портах, заявил глава Организации портов и судоходства провинции Хузестан Адель Дарис в интервью телеканалу IRINN.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что более 20 судов с примерно миллионом тонн зерна вынуждены оставаться возле портов Ирана и ожидать разгрузки из-за проблем с платежами и импортом товаров, порожденными санкциями США в отношении Ирана. Сообщалось, что груз больше месяца ожидает своей разгрузки в портах "Имам Хомейни" и "Бендер-Аббас".
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"Из-за большого объема погрузки в порту ("Имама Хомейни" - ред.) судам предлагается отправиться в другие порты, в числе которых "Чабахар", "Шахид Реджаи" и другие. Мы не испытываем трудностей с разгрузкой судов из-за санкций США, и в настоящий момент пропускная способность порта "Имам Хомейни" составляет 3 миллиона тонн. Для сравнения, в первой половине этого года было загружено 24 миллиона тонн товаров", - заявил Дарис.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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