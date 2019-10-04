Иран опроверг сообщения о задержке разгрузки судов из-за санкций США

"Из-за большого объема погрузки в порту ("Имама Хомейни" - ред.) судам предлагается отправиться в другие порты, в числе которых "Чабахар", "Шахид Реджаи" и другие. Мы не испытываем трудностей с разгрузкой судов из-за санкций США, и в настоящий момент пропускная способность порта "Имам Хомейни" составляет 3 миллиона тонн. Для сравнения, в первой половине этого года было загружено 24 миллиона тонн товаров", - заявил Дарис.