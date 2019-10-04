Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире

МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.

Это заявление глава белорусского государства сделал на переговорах в расширенном составе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, передает белорусское агентство Белта.

"Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли", - сказал Лукашенко. Он добавил, что этот вопрос обсуждался на переговорах с Зеленским. "Это не потому, что бряцаем оружием", - отметил президент.

Президент также рассказал, что Минск стремится не просто развивать торговлю с Украиной, но и создавать совместные предприятия. "Это не только простая торговля (в сотрудничестве между странами - ред.). Мы приняли решение фактически. Межправкомиссия, которая соберется в Киеве, мы тоже договорились об этом, примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине, а уже девять мощных (белорусских - ред.) компаний работают здесь, и у нас в Беларуси", - сказал белорусский лидер.

В конце сентября Лукашенко заявлял украинским СМИ, что Минск заинтересован в опыте Украины в области ракетостроения, возможность совместного проекта в этой сфере хочет обсудить на встрече с Зеленским.