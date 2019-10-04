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РИА Новости

Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения

14:50 04.10.2019 (обновлено: 15:12 04.10.2019)
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© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
Это заявление глава белорусского государства сделал на переговорах в расширенном составе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, передает белорусское агентство Белта.
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский около здания администрации Житомира
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"Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли", - сказал Лукашенко. Он добавил, что этот вопрос обсуждался на переговорах с Зеленским. "Это не потому, что бряцаем оружием", - отметил президент.
Президент также рассказал, что Минск стремится не просто развивать торговлю с Украиной, но и создавать совместные предприятия. "Это не только простая торговля (в сотрудничестве между странами - ред.). Мы приняли решение фактически. Межправкомиссия, которая соберется в Киеве, мы тоже договорились об этом, примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине, а уже девять мощных (белорусских - ред.) компаний работают здесь, и у нас в Беларуси", - сказал белорусский лидер.
В конце сентября Лукашенко заявлял украинским СМИ, что Минск заинтересован в опыте Украины в области ракетостроения, возможность совместного проекта в этой сфере хочет обсудить на встрече с Зеленским.
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Ранее белорусский президент поручал увеличить дальность поражения белорусской разработки РСЗО "Полонез". Комплекс "Полонез" был принят на вооружение белорусской армии в 2016 году. Он является разработкой белорусской военно-промышленной отрасли и предназначен для поражения объектов с высокой точностью изначально на дальности от 50 до 200 километров.
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ЖитомирАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зачем бульбашам ракетостроение, когда в бюджете дыра?! Ещё пару лет и колхознику придётся бежать в Ростовскую область соседом Януковича.
4 октября, 15:29
scoffer
751631012
Он лучше бы к Киму обратился, дешевле бы обошлось.)))
4 октября, 16:18
pprohor_11
78190016
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