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РИА Новости
Культура

Третьяковка обеспечит безопасность экспонатов Московской биеннале

15:10 04.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Третьяковская галерея приложит максимум усилий для обеспечения безопасности экспонатов-участников VIII Московской международной биеннале современного искусства, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
VIII Московская международная биеннале современного искусства пройдет с 31 октября 2019 года по 22 января 2020 года. Основной ее проект, чьим куратором выступил Дмитрий Черняков, представят в Третьяковской галерее.
"В здании выставочного пространства установлена противопожарная сигнализация. Мы делаем все, что обеспечить максимальную безопасность экспонатов этой выставки, и в первую очередь, конечно, экспонатов из музея Альбертина. Обеспечиваем всей необходимой, в соответствии с инструкцией, системой", - рассказала Трегулова на пресс-конференции.
В Основном проекте 8-й Московской биеннале - более 50 работ 34 художников из 11 стран: Австрия, Aзербайджан, Бахрейн, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Саудовская Аравия, США, Россия, Франция.
Впервые партнёром Московской биеннале стал один из ведущих мировых музеев - Альбертина (Вена, Австрия). Из коллекции музея приедут шедевры 11 художников XX века.
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КультураВыставкиЗельфира ТрегуловаДмитрий ЧерняковМоскваТретьяковская галерея
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