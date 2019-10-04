Третьяковка обеспечит безопасность экспонатов Московской биеннале

"В здании выставочного пространства установлена противопожарная сигнализация. Мы делаем все, что обеспечить максимальную безопасность экспонатов этой выставки, и в первую очередь, конечно, экспонатов из музея Альбертина. Обеспечиваем всей необходимой, в соответствии с инструкцией, системой", - рассказала Трегулова на пресс-конференции.