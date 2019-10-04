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РИА Новости

Зеленский назвал Белоруссию надежным партнером Украины

14:45 04.10.2019 (обновлено: 15:03 04.10.2019)
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© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Белоруссию надежным партнером, который помогает достичь мира в стране.
Второй форум регионов Украины и Белоруссии при участии президентов двух стран проходит 3-4 октября в Житомире.
"Белоруссия остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны", - заявил Зеленский в четверг в ходе второго форума регионов двух стран, который транслировал телеканал "Наш".
Зеленский также сказал, что в пятницу обсудил со своим белорусским коллегой, в том числе пути урегулирования ситуации в Донбассе.
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Владимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
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