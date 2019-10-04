Зеленский назвал Белоруссию надежным партнером Украины

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире

КИЕВ, 4 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Белоруссию надежным партнером, который помогает достичь мира в стране.

Второй форум регионов Украины и Белоруссии при участии президентов двух стран проходит 3-4 октября в Житомире.

"Белоруссия остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны", - заявил Зеленский в четверг в ходе второго форума регионов двух стран, который транслировал телеканал "Наш"

Зеленский также сказал, что в пятницу обсудил со своим белорусским коллегой, в том числе пути урегулирования ситуации в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.