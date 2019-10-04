Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове. 4 октября 2019

Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове. 4 октября 2019

ТАМАНЬ (Краснодарский край), 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО.

Он также посетит грузовые терминалы морского порта.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, порт ОТЭКО - " крупный частный порт, который построен исключительно за счет частных инвестиций". Песков подчеркнул, что этот объект - успешный пример зарубежных инвестиций в РФ, который обеспечил создание новых рабочих мест на Кубани.

Позже в пятницу Путин вернется в Сочи, где проведет расширенное заседание Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

В рамках посещения порта Тамань президента осмотрит портово-индустриальный промышленный парк и грузовые терминалы группы "ОТЭКО" Мишеля Литвака. Компания является оператором таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов мощностью 20 миллионов тонн.

В порту Тамань компания реализует комплексную программу модернизации перегрузочного комплекса, в том числе ведет строительство Таманского зернового терминала, промышленного парка. Планируется, что на территории индустриального парка разместятся шесть заводов по переработке и производству химических веществ, два завода по переработке сои и производству комбикормов, тепличный комплекс.

Кроме того, "ОТЭКО" реализовала в порту Тамань проект строительства терминала по перевалке навалочных грузов (уголь, железная руда, минудобрения и сера) мощностью 60 миллионов тонн в год: 50 миллионов тонн угля, 5 миллионов тонн серы и 5 миллионов тонн минеральных удобрений.