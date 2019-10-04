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РИА Новости

Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

14:35 04.10.2019 (обновлено: 15:16 04.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове. 4 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка ОТЭКО на Таманском полуострове. 4 октября 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове. 4 октября 2019
ТАМАНЬ (Краснодарский край), 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО.
Он также посетит грузовые терминалы морского порта.
Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, порт ОТЭКО - " крупный частный порт, который построен исключительно за счет частных инвестиций". Песков подчеркнул, что этот объект - успешный пример зарубежных инвестиций в РФ, который обеспечил создание новых рабочих мест на Кубани.
Позже в пятницу Путин вернется в Сочи, где проведет расширенное заседание Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".
В рамках посещения порта Тамань президента осмотрит портово-индустриальный промышленный парк и грузовые терминалы группы "ОТЭКО" Мишеля Литвака. Компания является оператором таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов (СУГ), нефти и нефтепродуктов мощностью 20 миллионов тонн.
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В порту Тамань компания реализует комплексную программу модернизации перегрузочного комплекса, в том числе ведет строительство Таманского зернового терминала, промышленного парка. Планируется, что на территории индустриального парка разместятся шесть заводов по переработке и производству химических веществ, два завода по переработке сои и производству комбикормов, тепличный комплекс.
Кроме того, "ОТЭКО" реализовала в порту Тамань проект строительства терминала по перевалке навалочных грузов (уголь, железная руда, минудобрения и сера) мощностью 60 миллионов тонн в год: 50 миллионов тонн угля, 5 миллионов тонн серы и 5 миллионов тонн минеральных удобрений.
Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) - первый и крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна России специализированный терминал по перевалке сыпучих материалов. Реализация проекта откроет новые логистические пути для перевозки угля, железорудного сырья, серы и минеральных удобрений в направлении стран Ближнего Востока, Южной Европы, Африки, Азии и Америки.
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ТаманьДмитрий ПесковВладимир ПутинКраснодарский крайРоссияЭкономика
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