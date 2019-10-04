В Воронеже осудили участников банды похитителей людей

ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Суд в пятницу приговорил к срокам от 4,5 до 8 лет колонии пятерых жителей Воронежа, которые за несколько дней похитили двух человек, требуя от них более 7 миллионов рублей, сообщает прокуратура области.

"Железнодорожным районным судом г. Воронежа вынесен обвинительный приговор 37-летнему Роману Потапову, 34-летнему Евгению Федорову, 28-летнему Сергею Щукину, 26-летнему Артему Шипулину и 49-летнему Геннадию Ермакову", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчины признаны виновными по статьям "похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений", "вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" и "покушение на самоуправство с применением насилия или угрозой его применения".

"Как установлено судом, в декабре 2016 года вышеперечисленные лица с разницей в несколько дней совершили нападения на двух человек, которых похищали, вывозили на автомобиле в заранее приготовленную квартиру, где избивали, запугивали с применением электрошокера и предметов, используемых в качестве оружия, требуя от потерпевших передачи им 7 миллионов 100 тысяч рублей", - сообщает прокуратура.

По ее данным, подсудимые похитили мужчину и женщину. Мужчине был "причинен вред здоровью средней тяжести". Кроме того, как информирует прокуратура, в январе 2017 года Шипулин и Щукин напали на автопарковке на женщину. Отобрав у нее рюкзак с деньгами и ключами от квартиры, они потребовали от женщины в ближайшее время освободить жилплощадь.

"Суд назначил наказание: Потапову и Федорову - 7 лет 6 месяцев лишения свободы; Ермакову - 5 лет 6 месяцев лишения свободы; Щукину - 8 лет лишения свободы; Шипулину - 4 года 6 месяцев лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура.