Посольство посоветовало российским журналистам оповещать о приезде в Иран

ТЕГЕРАН, 4 окт - РИА Новости. Посольство России в Тегеране в связи с задержанием российской журналистки Юлии Юзик рекомендует российским представителям СМИ оповещать о своем приезде в Иран, заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле.