Посольство посоветовало российским журналистам оповещать о приезде в Иран

ТЕГЕРАН, 4 окт - РИА Новости. Посольство России в Тегеране в связи с задержанием российской журналистки Юлии Юзик рекомендует российским представителям СМИ оповещать о своем приезде в Иран, заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле.
"В связи с этим с учетом непростой внутриполитической ситуации в стране и напряженной внешнеполитической обстановки вокруг Ирана мы хотели бы обратиться ко всем сотрудникам российских СМИ, которые намереваются посетить Исламскую Республику, с убедительной просьбой по возможности заранее ставить посольство в известность о своих планах", - заявил Ганенко.