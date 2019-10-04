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РИА Новости

Посольство посоветовало российским журналистам оповещать о приезде в Иран

14:28 04.10.2019
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 окт - РИА Новости. Посольство России в Тегеране в связи с задержанием российской журналистки Юлии Юзик рекомендует российским представителям СМИ оповещать о своем приезде в Иран, заявил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле.
"В связи с этим с учетом непростой внутриполитической ситуации в стране и напряженной внешнеполитической обстановки вокруг Ирана мы хотели бы обратиться ко всем сотрудникам российских СМИ, которые намереваются посетить Исламскую Республику, с убедительной просьбой по возможности заранее ставить посольство в известность о своих планах", - заявил Ганенко.
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