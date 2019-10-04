Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

ТЕГЕРАН, 4 окт – РИА Новости. Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

"Мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации. Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта", - сообщил Ганенко.

Он добавил, что россиянка прибыли в Тегеран 29 сентября, в международном аэропорту имама Хомейни у нее был изъят паспорт без объяснения причин, позже – 2 октября – ее задержали в одном из отелей иранской столицы.

При этом, по словам матери, ее обвиняют в работе на израильские спецслужбы, отметил Ганенко, добавив, что официального уведомления от иранских властей посольство РФ в Тегеране не получало.