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РИА Новости

Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах

14:19 04.10.2019 (обновлено: 17:33 04.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 4 окт – РИА Новости. Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
"Мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации. Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта", - сообщил Ганенко.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
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Он добавил, что россиянка прибыли в Тегеран 29 сентября, в международном аэропорту имама Хомейни у нее был изъят паспорт без объяснения причин, позже – 2 октября – ее задержали в одном из отелей иранской столицы.
При этом, по словам матери, ее обвиняют в работе на израильские спецслужбы, отметил Ганенко, добавив, что официального уведомления от иранских властей посольство РФ в Тегеране не получало.
В МИД России ранее сообщили, что пригласили посла Ирана в Москве.
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Задержание российской журналистки в ИранеМИД РФТегеран (город)РоссияИранВ мире
Популярные комментарии
А чего ей какую то страну, служащую прикрытием, информировать!? Хозяева в Израиле.
4 октября, 14:51
6.67STRELOK .
130001420
Все правильно, она попросила мать проинформировать о своем задержании посольство Израиля.
4 октября, 14:51
Sergeyi Kozlov
130001519
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