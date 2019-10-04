Иран не уведомлял российское посольство о задержании журналистки

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 4 окт – РИА Новости. Власти Ирана официально не уведомляли посольство РФ в Тегеране о задержании российской журналистки Юлии Юзик, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

"Со слов ее матери, Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Сотрудникам посольства обо всем об этом стало известно утром 4 октября. Официального уведомления от местных властей мы пока не получали", - сообщил пресс-атташе.

По его словам, информация о том, что слушанию по ее делу состоятся 5 октября, является непроверенной.