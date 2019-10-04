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РИА Новости

Иран не уведомлял российское посольство о задержании журналистки

14:14 04.10.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 4 окт – РИА Новости. Власти Ирана официально не уведомляли посольство РФ в Тегеране о задержании российской журналистки Юлии Юзик, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.
"Со слов ее матери, Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Сотрудникам посольства обо всем об этом стало известно утром 4 октября. Официального уведомления от местных властей мы пока не получали", - сообщил пресс-атташе.
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По его словам, информация о том, что слушанию по ее делу состоятся 5 октября, является непроверенной.
"Посольство и лично посол находятся на постоянной связи с руководством МИД Ирана. Поскольку сегодня выходной, практических действий от коллег можно ожидать только завтра", - добавил Ганенко.
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