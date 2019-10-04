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РИА Новости
Культура

В Сети появился трейлер сериала "Темные начала"

14:40 04.10.2019
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© HBOКадр из трейлера к сериалу "Темные начала"
Кадр из трейлера к сериалу Темные начала
© HBO
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В Сеть выложен трейлер фэнтезийного телесериала "Темные начала" по бестселлеру Филиппа Пулмана, сообщает ScreenRant.
В "Темных началах" события разворачиваются в мире, в котором души людей существуют отдельно в виде животных – деймонов.
Трейлер начинается с того, что опекун главной героини Лиры (Джеймс МакЭвой) рассказывает о своей экспедиции на север, в ходе которой он узнает про "мириады миров", которые держатся в строжайшем секрете. Роль Лиры - сироты, отправляющейся на поиски пропавшего друга Уилла Парри (Амир Уилсон), исполняет 14-летняя актриса Дафни Кин.
Режиссером сериала, который является совместным проектом HBO и BBC, стал Том Хоппер, а сценарий написал Джек Торн, ранее работавший над постановкой пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" на Бродвее.
"Темные начала" начнут показывать 3 ноября в Великобритании и 4 ноября – в США.
Independent назвал телесериал более правдоподобным, чем фильм "Золотой компас" (2007) по первой части трилогии, в котором снимались Николь Кидман и Дэниел Крейг.
Кадр из фильма Джентльмены
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