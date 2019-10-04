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РИА Новости

Суд на Кипре рассмотрит дело о правонарушении в отношении двух россиян

14:08 04.10.2019 (обновлено: 14:15 04.10.2019)
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© AFP 2019 / Barbara LabordeЗдание парламента Кипра в Никосии
Здание парламента Кипра в Никосии
© AFP 2019 / Barbara Laborde
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Суд кипрского города Лимасол 17 октября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении двух россиян, которые вступили в конфликт с водителем автобуса, сообщили РИА Новости в посольстве России на Кипре.
В дипмиссии рассказали, что в Айя-Напе произошел конфликт между двумя братьями из России, которые ехали в автобусе со своей мамой, и водителем, который отказался принимать оплату за проезд мелкими деньгами.
"Водитель вел себя неадекватно, и один из россиян стал снимать происходящее на телефон. Водитель выхватил телефон, сильно сжал руку женщине, и выкинул его. Россиянин ударил водителя по носу. Полиция их задержала, было первое решение суда – их выпустили под залог 3000 евро", - рассказали в посольстве.
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По словам собеседника агентства, сегодня мама россиян вылетела в Россию, а сами двое братьев выехали из Айя-Напы в Лимасол, где будут дожидаться следующего заседания суда. "Заседание назначено на 17 октября. Мы поговорили с судьей, он сказал, что если граждане РФ признают свою вину и извинятся перед водителем (а они готовы это сделать для скорейшего разрешения вопроса), им грозит штраф максимум в 500 евро или при хорошем стечении обстоятельств – до 300 евро. Здесь это квалифицировано как административное правонарушение", - отметили в посольстве, добавив, что ситуация находится под контролем российского консульства на Кипре.
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