Суд на Кипре рассмотрит дело о правонарушении в отношении двух россиян

В дипмиссии рассказали, что в Айя-Напе произошел конфликт между двумя братьями из России, которые ехали в автобусе со своей мамой, и водителем, который отказался принимать оплату за проезд мелкими деньгами.

"Водитель вел себя неадекватно, и один из россиян стал снимать происходящее на телефон. Водитель выхватил телефон, сильно сжал руку женщине, и выкинул его. Россиянин ударил водителя по носу. Полиция их задержала, было первое решение суда – их выпустили под залог 3000 евро", - рассказали в посольстве.

По словам собеседника агентства, сегодня мама россиян вылетела в Россию, а сами двое братьев выехали из Айя-Напы в Лимасол, где будут дожидаться следующего заседания суда. "Заседание назначено на 17 октября. Мы поговорили с судьей, он сказал, что если граждане РФ признают свою вину и извинятся перед водителем (а они готовы это сделать для скорейшего разрешения вопроса), им грозит штраф максимум в 500 евро или при хорошем стечении обстоятельств – до 300 евро. Здесь это квалифицировано как административное правонарушение", - отметили в посольстве, добавив, что ситуация находится под контролем российского консульства на Кипре.