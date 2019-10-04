ЛНР заявили о двух сбитых беспилотниках украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила в Донбассе два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности. Заверяю украинских силовиков в бесполезности данных мероприятий, так как подразделения Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что за неделю Народная милиция сбила два беспилотника у линии соприкосновения в районе населенных пунктов Логвиново и Веселая гора. По словам Осадчего, фото- и видеоматериалы, снятые с БПЛА, сбитом в районе Логвиново при попытке воздушной разведки, переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу в отношении командира 59 бригады украинских силовиков.