ЛНР заявили о двух сбитых беспилотниках украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила в Донбассе два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности. Заверяю украинских силовиков в бесполезности данных мероприятий, так как подразделения Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что за неделю Народная милиция сбила два беспилотника у линии соприкосновения в районе населенных пунктов Логвиново и Веселая гора. По словам Осадчего, фото- и видеоматериалы, снятые с БПЛА, сбитом в районе Логвиново при попытке воздушной разведки, переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу в отношении командира 59 бригады украинских силовиков.
"Обращаюсь к представителям спецмиссии (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) (с просьбой) отразить данные нарушения в своих отчетах", - добавил начальник пресс-службы.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru