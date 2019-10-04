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РИА Новости

ЛНР заявили о двух сбитых беспилотниках украинских силовиков в Донбассе

14:04 04.10.2019
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© Фото : пресс-служба НМ ЛНРНародная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. 22 июля 2019
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. 22 июля 2019
© Фото : пресс-служба НМ ЛНР
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. 22 июля 2019. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила в Донбассе два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу на брифинге начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности. Заверяю украинских силовиков в бесполезности данных мероприятий, так как подразделения Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что за неделю Народная милиция сбила два беспилотника у линии соприкосновения в районе населенных пунктов Логвиново и Веселая гора. По словам Осадчего, фото- и видеоматериалы, снятые с БПЛА, сбитом в районе Логвиново при попытке воздушной разведки, переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу в отношении командира 59 бригады украинских силовиков.
"Обращаюсь к представителям спецмиссии (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - ред.) (с просьбой) отразить данные нарушения в своих отчетах", - добавил начальник пресс-службы.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФВ мире
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