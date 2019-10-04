Матвиенко заявила о недопустимо низком темпе освоения средств нацпроектов

"Коллеги, посмотрите по национальным проектам что творится. Национальный проект "Экология" - 20%, нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" - 35%. Полное безобразие. "Цифровая экономика", специально госпрограмма утверждена - 15%. Это вообще недопустимо", - сказала Матвиенко в пятницу на слушаниях по бюджету на 2020-2022 годы.

По ее словам, средства, выделенные на "комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", по состоянию на 25 сентября освоены лишь на 34%.

Матвиенко отметила, что нужно разобраться, с чем связаны такие показатели, и предложила передать деньги регионам, если министерства не могут сами их освоить. "Успеют они и документацию сделать, понимая, что деньги будут. Не выполним мы такими темпами национальные проекты. Давайте наращивать темпы работы", - сказала сенатор.