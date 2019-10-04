Эстонский премьер на русском языке поздравил педагогов с Днем учителя

ТАЛЛИН, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу на русском языке поздравил педагогов с Днем учителя.
"Дорогие учителя. Спасибо вам за ваши силы, время и энергию, которую вы вкладываете в своих учеников. Знания и умения, а также идеалы и принципы, которые вы передаете, формируют развитие и путь нашей молодежи. Радость и забота, источником которой вы являетесь, помогает нам всем заботиться друг о друге и об Эстонии", - сказал Ратас в своем обращении.
Премьер Ратас, в отличие от других руководителей Эстонии, ввел традицию поздравлений жителей страны на русском языке с Новым годом, православным Рождеством, Днем знаний, а теперь и с Днем учителя.